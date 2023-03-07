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Поздняков Сергей Геннадьевич

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

19.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
30.06.2001

Жена: Позднякова Ирина Сергеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
30.11.2001

Дочь: Позднякова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Позднякова Ирина Сергеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
25.04.2014

Дочь: Позднякова Алиса Сергеевна

Мать ребёнка: Позднякова Ирина Сергеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
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