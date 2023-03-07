Поздняков Сергей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.2001
Рождение ребёнка
30.11.2001
Дочь: Позднякова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Позднякова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.04.2014
Дочь: Позднякова Алиса Сергеевна
Мать ребёнка: Позднякова Ирина Сергеевна