Ботягин Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботягин Антон Николаевич

Место рождения

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Ранение
26.06.1917
Сквозная рана грудной и брюшной полости
Военная служба
Неизвестно
Рядовой 7-го стрелкового полка
Смерть
Неизвестно
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