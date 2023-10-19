Ratch (Zavyaskina) Anastasia Mikhailovna Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
После 1855
Дочь: Фон Польман Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
16.09.1861
Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Веретенникова Wera Васильевна
Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Fyodorova Sofia Vasilievna
Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Christiani Elena Vasiljevna
Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович
Смерть
После 1910