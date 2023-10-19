Ratch (Zavyaskina) Anastasia Mikhailovna Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRatch (Zavyaskina) Anastasia Mikhailovna Михайловна

Ratch (Zavyaskina) Anastasia Mikhailovna Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Zavyaskine Mikhail Vassilievich Васильевич

Мать: Zavyaskina Maria Petrovna

Рождение ребёнка
После 1855

Дочь: Фон Польман Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович

Бракосочетание
1857

Муж: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович

Рождение ребёнка
16.09.1861

Сын: Ратч Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Веретенникова Wera Васильевна

Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Fyodorova Sofia Vasilievna

Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Christiani Elena Vasiljevna

Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратч Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович

Смерть
После 1910
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close