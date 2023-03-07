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Кудрявцев Кондратий Иванов

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Место рождения

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Кудрявцев Иван Купреянов

Мать: Кудрявцева Марья Осипова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Домна Кондратьева

Мать ребёнка: Кудрявцева Овдотья Яковлева

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Овдотья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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