Иванова (Ковалева) Варвара Федосеева
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения?.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1897
Отец: Ковалев Федосей Евсеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
08.01.1914
Муж: Иванов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
?.01.1915
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
30.07.1917
Дочь: Ефросинья Андреева
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно