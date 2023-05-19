Иванова (Ковалева) Варвара Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ковалева) Варвара Федосеева

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

?.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1897

Отец: Ковалев Федосей Евсеев

Мать: Ковалева Федосья Савельева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
08.01.1914

Муж: Иванов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
?.01.1915

Сын: Иванов Василий Андреев

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
30.07.1917

Дочь: Ефросинья Андреева

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно