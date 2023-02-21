Мыздрина Анна Фоминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.08.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1901
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1902
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
18.03.1904
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1906
Сын: Мыздрин Александр Степанович
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1907
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1907
Причина смерти: Сибирская язва