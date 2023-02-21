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Мыздрина Анна Фоминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1901

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1902

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1904

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1906

Сын: Мыздрин Александр Степанович

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1907

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Степан Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.08.1907
Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Сибирская язва
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