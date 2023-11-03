Самойлова (Пьянкова) Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Пьянкова) Екатерина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Пьянков? Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1783

Муж: Самойлов Василий Алексеев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 17
Рождение ребёнка
03.01.1785

Сын: Самойлов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Самойлов Василий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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