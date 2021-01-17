Колотвинова (Писарева) Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1933
Дата смерти17.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1957
Сын: Колотвинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Колотвинов Михаил Борисович
Рождение ребёнка
26.12.1958
Сын: Колотвинов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Колотвинов Михаил Борисович
Смерть
17.01.2021