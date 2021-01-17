Колотвинова (Писарева) Любовь Степановна 23.06.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колотвинова (Писарева) Любовь Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1933

Дата смерти

17.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1957

Сын: Колотвинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Колотвинов Михаил Борисович

Рождение ребёнка
26.12.1958

Сын: Колотвинов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Колотвинов Михаил Борисович

Смерть
17.01.2021

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