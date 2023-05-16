Бельская Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельская Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1907

Дочь: Черепанова Евдокия Михаиловна

Отец ребёнка: Бельских Михаил

Рождение ребёнка
25.01.1911

Дочь: Кесарева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бельских Михаил

Рождение ребёнка
02.04.1919

Сын: Бельских Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Бельских Михаил

Смерть
Неизвестно