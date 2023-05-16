Бельская Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1907
Дочь: Черепанова Евдокия Михаиловна
Отец ребёнка: Бельских Михаил
Рождение ребёнка
25.01.1911
Дочь: Кесарева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бельских Михаил
Рождение ребёнка
02.04.1919
Сын: Бельских Иосиф Михайлович
Отец ребёнка: Бельских Михаил
Смерть
Неизвестно