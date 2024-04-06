Слободчиков Александр Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1950
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Слободчикова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1974
Сын: Слободчиков Виталий Александрович
Мать ребёнка: Слободчикова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1988
Сын: Слободчиков Артем Александрович
Мать ребёнка: Слободчикова Людмила Николаевна