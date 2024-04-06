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Слободчиков Александр Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1950

Отец: Слободчиков Артемий Александрович

Мать: Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Слободчикова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1974

Сын: Слободчиков Виталий Александрович

Мать ребёнка: Слободчикова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
08.09.1988

Сын: Слободчиков Артем Александрович

Мать ребёнка: Слободчикова Людмила Николаевна

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