Розанов Сергей Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1912
Дата смерти29.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912
Отец: Розанов Никон Борисович
Рождение ребёнка
24.02.1938
Дочь: Петрова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Розанова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1939
Дочь: Розанова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Розанова Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1942
Тортолово, Поречская волость, Шлиссельбургский уезд