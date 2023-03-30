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Розанов Сергей Никонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1912

Дата смерти

29.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912

Отец: Розанов Никон Борисович

Мать: Розанова Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
24.02.1938

Дочь: Петрова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Розанова Зинаида Васильевна

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1939

Дочь: Розанова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Розанова Зинаида Васильевна

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Зинаида Васильевна

Смерть
29.08.1942
Тортолово, Поречская волость, Шлиссельбургский уезд
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