Широкова (Рекшинская) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Рекшинская) Вера Николаевна

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рекшинский Николай Гаврилович

Мать: Рекшинская Мария Фёдоровна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Григорий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Григорий Тимофеевич

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Сергей Сергеевич

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1987
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