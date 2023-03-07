Широкова (Рекшинская) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987