Михеева Агафия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Михеева Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Михеев Гавриил Феодорович
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Михеев Гавриил Феодорович
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно