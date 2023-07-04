Михеева Агафия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Агафия Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Михеева Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Михеев Гавриил Феодорович

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1825

Сын: Михеев Савва Гавриилович

Отец ребёнка: Михеев Гавриил Феодорович

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Гавриил Феодорович

Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно