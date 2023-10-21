Кулигина Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Кулигина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кулигин Василий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Кулигина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кулигин Василий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно