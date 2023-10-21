Кулигина Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулигина Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Кулигина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кулигин Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Кулигина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кулигин Василий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулигин Василий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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