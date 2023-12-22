Корж (Лесная) Татьяна
Место рождения
Дата рождения29.11.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1982
Дочь: Артемичева Ксения
Отец ребёнка: Корж Николай
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.07.1989
Сын: Корж Мирослав
Отец ребёнка: Корж Николай
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корж Николай