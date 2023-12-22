Корж (Лесная) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корж (Лесная) Татьяна

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Место рождения

Советское, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

29.11.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Советское, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.05.1982

Дочь: Артемичева Ксения

Отец ребёнка: Корж Николай

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.07.1989

Сын: Корж Мирослав

Отец ребёнка: Корж Николай

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корж Николай

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