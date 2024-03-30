Щетинин Степан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Степан Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 13.03.1915 ст.

Сын: Щетинин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Щетинина Марина Ивановна

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинина Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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