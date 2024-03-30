Щетинин Степан Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 13.03.1915 ст.
Сын: Щетинин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Щетинина Марина Ивановна
Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щетинина Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно