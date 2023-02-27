Рогозин Антон Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Рогозин Влас
Мать: Иосифовна Анна Рогозина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Павел
Мать ребёнка: Ефросинья
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозин Хрисан
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Смерть
1848