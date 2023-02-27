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Рогозин Антон Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Рогозин Влас

Мать: Иосифовна Анна Рогозина

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Павел

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Харитинья

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Ефросинья

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозин Хрисан

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Смерть
1848
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