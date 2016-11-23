Ахмадиев Зягуда Мустафович
Место рождения
Дата рождения27.10.1938
Дата смерти23.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1938
Отец: Ахмадиев Мустафа Ахметгареевич
Мать: Ахмадиева Гульсум
Рождение ребёнка
09.06.1966
Дочь: Байгуватова Зульфия Зягудовна
Мать ребёнка: Ахмадиева Назифа Гаязетдиновна
Рождение ребёнка
16.07.1974
Сын: Ахмадиев Ильдус Зягудович
Мать ребёнка: Ахмадиева Назифа Гаязетдиновна
Смерть
23.11.2016
Кушнаренково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан