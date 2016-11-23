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Ахмадиев Зягуда Мустафович

Место рождения

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.10.1938

Дата смерти

23.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1938

Отец: Ахмадиев Мустафа Ахметгареевич

Мать: Ахмадиева Гульсум

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1966

Дочь: Байгуватова Зульфия Зягудовна

Мать ребёнка: Ахмадиева Назифа Гаязетдиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1974

Сын: Ахмадиев Ильдус Зягудович

Мать ребёнка: Ахмадиева Назифа Гаязетдиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
23.11.2016
Кушнаренково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
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