Чугунов Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1921
Дата смерти05.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1960
Сын: Чугунов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Чугунова Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чугунова Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугунова Галина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
05.12.2008