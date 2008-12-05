Чугунов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1921

Дата смерти

05.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1960

Сын: Чугунов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Чугунова Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Чугунова Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Галина Павловна

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
05.12.2008