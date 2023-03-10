Шухалин Антон Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шухалин Антон Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шухалин Сергей

Мать: ?

Рождение ребёнка
16.06.1875

Сын: Шухалин Тихон Антонов

Мать ребёнка: Шухалина Екатерина Васильева

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №37 о рождении у Антона Сергеева Шухалина законной жены его Екате... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва Ефросинья Антонова

Мать ребёнка: Шухалина Екатерина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шухалина Екатерина Васильева

Смерть
Неизвестно
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