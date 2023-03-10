Шухалин Антон Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шухалин Сергей
Мать: ?
Рождение ребёнка
16.06.1875
Мать ребёнка: Шухалина Екатерина Васильева
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №37 о рождении у Антона Сергеева Шухалина законной жены его Екате... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Ефросинья Антонова
Мать ребёнка: Шухалина Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно