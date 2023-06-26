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Радик Аскатович
Радик Аскатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Аскат
Мать
Усманова Гульнур Назиповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Аскат
Мать:
Усманова Гульнур Назиповна
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