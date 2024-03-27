Ярневский Ярневская Хана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти06.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ярневский Зелик
Отец ребёнка: Ярневский Израиль
г. Маньчжурия, Китай
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Буслова Вера
Отец ребёнка: Ярневский Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида
Отец ребёнка: Ярневский Израиль
Смерть
06.09.1960
Причина смерти: -