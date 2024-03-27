Ярневский Ярневская Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярневский Ярневская Хана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

06.09.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ярневский Зелик

Отец ребёнка: Ярневский Израиль

г. Маньчжурия, Китай
Рождение ребёнка
01.09.1914

Дочь: Буслова Вера

Отец ребёнка: Ярневский Израиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида

Отец ребёнка: Ярневский Израиль

Смерть
06.09.1960
Причина смерти: -
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