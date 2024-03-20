Жилин Ермол Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Ермол Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1597 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1597 ст.

Отец: Жилин Фома

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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