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Микова Ольга Михайловна
Микова Ольга Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Шабуров Михаил Васильевич
1932 г.р.
Мать
Гусева Васса Герасимовна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Шабуров Михаил Васильевич
Мать:
Гусева Васса Герасимовна
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