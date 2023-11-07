Микова Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микова Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Шабуров Михаил Васильевич

Мать: Гусева Васса Герасимовна

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