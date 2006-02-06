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Садыкова Арина Дамировна
Садыкова Арина Дамировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.2006
Пол
Женский
Отец
Садыков Дамир Гарифович
1978 г.р.
Мать
Елена Мустакимовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2006
Отец:
Садыков Дамир Гарифович
Мать:
Елена Мустакимовна
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