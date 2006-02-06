Садыкова Арина Дамировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыкова Арина Дамировна

Садыкова Арина Дамировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.2006

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2006

Отец: Садыков Дамир Гарифович

Мать: Елена Мустакимовна