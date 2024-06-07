Съедин Павел Иванович 22.12.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСъедин Павел Иванович

Съедин Павел Иванович

Место рождения

с.Романово

Дата рождения

22.12.1899

Дата смерти

19.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Романово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Съедина (Мурзина) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Съедина (Мурзина) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
16.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Съедина (Мурзина) Мария Максимовна

Романово
Рождение ребёнка
01.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Съедина (Мурзина) Мария Максимовна

Романово
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Съедина (Мурзина) Мария Максимовна

Романово
Рождение ребёнка
02.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Съедина (Мурзина) Мария Максимовна

Романово
Смерть
19.06.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.