Съедин Павел Иванович
Место рожденияс.Романово
Дата рождения22.12.1899
Дата смерти19.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Романово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
16.02.1926
Романово
Рождение ребёнка
01.08.1929
Романово
Рождение ребёнка
1934
Романово
Рождение ребёнка
02.02.1940
Романово
Смерть
19.06.1942