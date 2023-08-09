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Щербина Даниил Федоров

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Щербина Федор Васильев

Мать: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Щербина Стефан Данилов

Мать ребёнка: Щербина Феодосия Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Евфросиния Даниловна

Мать ребёнка: Щербина Феодосия Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Евфросиния Даниловна

Мать ребёнка: Щербина Феодосия Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1766
Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Щербина Иван Данилов

Мать ребёнка: Щербина Феодосия Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Щербина Алексей Данилов

Мать ребёнка: Щербина Васса

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина Феодосия Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
казак | Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803