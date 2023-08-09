Щербина Даниил Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Щербина Федор Васильев
Мать: ?
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Щербина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Евфросиния Даниловна
Мать ребёнка: Щербина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Евфросиния Даниловна
Мать ребёнка: Щербина Феодосия Ивановна
Упоминание
1766
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Щербина Иван Данилов
Мать ребёнка: Щербина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Мать ребёнка: Щербина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
казак | Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803