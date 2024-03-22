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Люкшенков Василий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люкшенков Кирилл Силантьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Вдовина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Люкшенкова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люкшенкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люкшенкова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люкшенкова Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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