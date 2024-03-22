Люкшенков Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Люкшенков Кирилл Силантьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Вдовина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Люкшенкова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люкшенкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люкшенкова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люкшенкова Фёкла Васильевна
Смерть
Неизвестно