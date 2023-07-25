Боков Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоков Андрей Васильевич

Боков Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Боков Василий Никифорович

Мать: не указана

Смерть
1903