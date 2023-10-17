Сизёв Михаил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизёв Михаил Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сизёв Осип Семенович

Мать: не указана

Начетчик из "поморского согласия"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баланцева Ефросиния Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизёв Димедонт Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизёв Демьян Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домина Севастьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1904
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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