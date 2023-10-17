Сизёв Михаил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1904
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Сизёв Осип Семенович
Мать: не указана
Начетчик из "поморского согласия"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баланцева Ефросиния Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизёв Димедонт Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домина Севастьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Марфа Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1904
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область