Мухина (Клевакина) Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Клевакина) Параскева Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1864

Отец: Клевакин Григорий Николаев

Мать: Клевакина 1 жена

Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Мухин Федор Леонтьев

м. 26 ж. 22
Рождение ребёнка
03.11.1887

Сын: Мухин Георгий Федоров

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
13.06.1889

Сын: Мухин Леонтий Федоров

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
Около ?.09.1890

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
18.01.1894

Сын: Мухин Афанасий Федоров

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
30.03.1896

Дочь: Мария2? Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
Около ?.08.1897

Сын: Мухин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
18.05.1900

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
20.05.1901

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
18.02.1906

Дочь: Ефросинья Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Федор Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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