Дулькарней Бикбулатов
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Бикбулат Бикбовов
Мать: Шагирзида
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Хадыча
Рождение ребёнка
1877
Сын: Мустафа Дулькарнеев
Мать ребёнка: Хадыча
Рождение ребёнка
1881
Сын: Габдулла Дулькарнеев
Мать ребёнка: Хадыча
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Хабиба Дулькарнеева
Мать ребёнка: Хадыча
Место жительства
Неизвестно