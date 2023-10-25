Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Евфимия Романовна
Отец ребёнка: Роман Петрович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Лукерья Романовна
Отец ребёнка: Роман Петрович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Василиса Романовна
Отец ребёнка: Роман Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Петрович
Смерть
После 1825