Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Евфимия Романовна

Отец ребёнка: Роман Петрович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Лукерья Романовна

Отец ребёнка: Роман Петрович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Василиса Романовна

Отец ребёнка: Роман Петрович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Петрович

Смерть
После 1825
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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