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Лоскутов Петр Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Лоскутов Григорий Иванов

Мать: Лоскутова Матрена

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Лоскутова Дария Петрова

Мать ребёнка: Лоскутова Домна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лоскутова Анна Петрова

Мать ребёнка: Лоскутова Домна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Лоскутова Ирина Петрова

Мать ребёнка: Лоскутова Домна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Лоскутова Авдотия Петрова

Мать ребёнка: Лоскутова Домна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лоскутов Симеон Петров

Мать ребёнка: Лоскутова Домна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лоскутова Анна Петрова

Мать ребёнка: Лоскутова Домна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Лоскутов Иван Петров

Мать ребёнка: Лоскутова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Домна

Смерть
Неизвестно
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