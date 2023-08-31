Лоскутов Петр Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Лоскутов Григорий Иванов
Мать: Лоскутова Матрена
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Лоскутова Дария Петрова
Мать ребёнка: Лоскутова Домна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лоскутова Анна Петрова
Мать ребёнка: Лоскутова Домна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Лоскутова Ирина Петрова
Мать ребёнка: Лоскутова Домна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Лоскутова Авдотия Петрова
Мать ребёнка: Лоскутова Домна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Лоскутова Домна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лоскутова Анна Петрова
Мать ребёнка: Лоскутова Домна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лоскутов Иван Петров
Мать ребёнка: Лоскутова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Домна
Смерть
Неизвестно