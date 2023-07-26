Полуэктова (Боронос) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуэктова (Боронос) Елена Борисовна

Место рождения

г. Ангарск Иркутской области

Дата рождения

20.02.1975

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1942 г.р.

Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1975

Отец: Боронос Борис Семенович

Мать: Боронос Людмила Аленсеевна

г. Ангарск Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности