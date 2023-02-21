Чередов Никита Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Матрёна Никитина
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Арина Никитична
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Елена Никитична
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Евдокия
Смерть
Неизвестно