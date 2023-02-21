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Чередов Никита Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Чередов Яков Никифоров

Мать: Чередова Матрёна Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чередов Федосей Никитин

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Матрёна Никитина

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чередов Василий Никитин

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Арина Никитична

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чередов Никифор Никитич

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Елена Никитична

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Матрёна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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