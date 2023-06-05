Терентьева Просковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Просковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артеев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: Рочева Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Терентьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Терентьев Николай Иванович

Респ Коми, село Ижма
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Личугин Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Терентьев Николай Иванович

Респ Коми, село Ижма
Смерть
Неизвестно