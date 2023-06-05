Терентьева Просковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артеев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1905
Дочь: Рочева Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Терентьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Терентьев Николай Иванович
Респ Коми, село Ижма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Личугин Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Петр Николаевич
Отец ребёнка: Терентьев Николай Иванович
Респ Коми, село Ижма
Смерть
Неизвестно