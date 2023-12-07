Федос Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федос Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Терентий Лукич

Мать: Дарья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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