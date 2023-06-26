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Юдахина Юлия Сергеевна
Юдахина Юлия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.1979
Пол
Женский
Отец
Ерофеев Сергей Александрович
1958 г.р.
Мать
Ерофеева (Гугунова) Татьяна Павловна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1979
Отец:
Ерофеев Сергей Александрович
Мать:
Ерофеева Татьяна Павловна
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