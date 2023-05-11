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Богданов Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1978

Отец: Богданов Владимир Андреевич

Мать: Протопопова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.2002

Дочь: Богданова Янина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2008

Сын: Богданов Артем Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2018

Дочь: Богданова Майя Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деменок Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина Мария