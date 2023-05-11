Богданов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1978
Рождение ребёнка
30.01.2002
Дочь: Богданова Янина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2008
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.2018
Дочь: Богданова Майя Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капустина Мария