Панкратова Ульяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1919
Дочь: Кузьминова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Панкратова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Алексеевич
Смерть
Неизвестно