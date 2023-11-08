Панкратова Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Ульяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1919

Дочь: Кузьминова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Алексеевич

Мордвиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Панкратова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Мордвиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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