Капустина Сидорова Анна Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Сидорова Анна Филимоновна

Место рождения

Ушачи, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

15.11.1910

Дата смерти

05.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1910

Отец: Сидоров Филимон

Мать: не указана

Ушачи, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.12.1931

Дочь: Капустина Валентина Никична

Отец ребёнка: Капустин Никита Николаевич

Ушачи, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.12.1931

Сын: Капустин Владимир Никитич

Отец ребёнка: Капустин Никита Николаевич

Ушачи, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.10.1936

Дочь: Шахова Лидия Никитична

Отец ребёнка: Капустин Никита Николаевич

Ушачи, Ушачский район, Витебская область
Смерть
05.10.1987
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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