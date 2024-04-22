Капустина Сидорова Анна Филимоновна
Место рождения
Дата рождения15.11.1910
Дата смерти05.10.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1910
Отец: Сидоров Филимон
Рождение ребёнка
25.12.1931
Дочь: Капустина Валентина Никична
Отец ребёнка: Капустин Никита Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1931
Сын: Капустин Владимир Никитич
Отец ребёнка: Капустин Никита Николаевич
Рождение ребёнка
11.10.1936
Дочь: Шахова Лидия Никитична
Отец ребёнка: Капустин Никита Николаевич
Смерть
05.10.1987
Калининград, город Калининград, Калининградская область