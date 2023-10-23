Аболин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАболин Борис

Аболин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аболин Александр Борисович

Мать ребёнка: Аболина Харитинья (Хоря) Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Елена? Борисовна

Мать ребёнка: Аболина Харитинья (Хоря) Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аболина Харитинья (Хоря) Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close