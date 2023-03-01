Беляева Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1924
Сын: Беляев Александр Христофорович
Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Беляев Август Христофорович
Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Христофоровна
Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Геннадий Христофорович
Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Христофоровна
Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно