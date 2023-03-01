Беляева Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Анна Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1924

Сын: Беляев Александр Христофорович

Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1933

Сын: Беляев Август Христофорович

Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
Неизвестно

Муж: Беляев Христофор Гурьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Христофоровна

Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Геннадий Христофорович

Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Христофоровна

Отец ребёнка: Беляев Христофор Гурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Христофор Гурьевич

Смерть
Неизвестно
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