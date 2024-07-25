Витько Игнат Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти26.05.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Витько Федор Моисеевич
Мать: Агрипина Кирилловна
Рождение ребёнка
09.10.1816
Сын: Яков Игнатович
Мать ребёнка: Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
03.09.1818
Сын: Иван
Мать ребёнка: Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1821
Мать ребёнка: Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1825
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
15.11.1839
Сын: Иван
Мать ребёнка: Ефросинья Павловна
Смерть
26.05.1846