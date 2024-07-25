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Витько Игнат Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

26.05.1846

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Витько Федор Моисеевич

Мать: Агрипина Кирилловна

Рождение ребёнка
09.10.1816

Сын: Яков Игнатович

Мать ребёнка: Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
03.09.1818

Сын: Иван

Мать ребёнка: Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1821

Сын: Витько Василий Игнатович

Мать ребёнка: Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
10.01.1825

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
15.11.1839

Сын: Иван

Мать ребёнка: Ефросинья Павловна

Смерть
26.05.1846

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