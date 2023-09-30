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Житникова Надежда Витальевна
Житникова Надежда Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Житников Виталий Игнатьевич
Мать
Житникова (Апонасова) Мария Семёновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Житников Виталий Игнатьевич
Мать:
Житникова Мария Семёновна
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