Гатиатуллин Гиниятулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатиатуллин Гиниятулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1895

Дата смерти

06.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
1929 г.р.
Между 1930 и 1934 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1925

Сын: Гатиатуллин Зинатулла

Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Мелехина Розия

Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
05.07.1929

Сын: Гатиатуллин Гаптулла

Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1934

Сын: Гатиатуллин ?

Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
07.07.1935

Сын: Гатиатуллин Калимулла

Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
17.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
13.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
12.09.1947

Сын: Гатиатуллин Гизатулла

Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима

Свердловская обл., г. Серов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатиатуллина Насима

Смерть
06.12.1969
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