Гатиатуллин Гиниятулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1895
Дата смерти06.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1925
Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Мелехина Розия
Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
05.07.1929
Сын: Гатиатуллин Гаптулла
Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1934
Сын: Гатиатуллин ?
Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
07.07.1935
Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
17.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
13.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
12.09.1947
Мать ребёнка: Гатиатуллина Насима
Свердловская обл., г. Серов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гатиатуллина Насима
Смерть
06.12.1969