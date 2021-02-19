(Федотова) Анна Витальевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1954
Дата смерти19.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1954
Отец: не указан
Мать: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
01.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.2021