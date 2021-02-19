(Федотова) Анна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федотова) Анна Витальевна

Место рождения

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.03.1954

Дата смерти

19.02.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1954

Отец: не указан

Мать: Мария Семеновна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.2021
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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