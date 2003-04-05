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Кияшко Артур Олкгович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2003

Отец: - - -

Мать: Кияшко Татьяна Антоновна