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Кияшко Артур Олкгович
Кияшко Артур Олкгович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.2003
Пол
Мужской
Отец
- - -
Мать
Кияшко Татьяна Антоновна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2003
Отец:
- - -
Мать:
Кияшко Татьяна Антоновна
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