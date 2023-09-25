Тайлашев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайлашев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1870

Сын: Тайлашев Анисим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Тугулина, Амбарцевская инородная волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Тайлашев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1935
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