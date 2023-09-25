Тайлашев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1870
Сын: Тайлашев Анисим Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Тугулина, Амбарцевская инородная волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тайлашев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1935